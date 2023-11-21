Advertisement
News More News
ago football Edit

UConn TV: Jim Mora talks NIL, Transfer Portal and previews UMass game

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

UConn Football Head Coach Jim Mora met with the media today to talk about his program, NIL, Transfer Portal and more ahead of this weekend's game versus UMass.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside the UConn Football FREE board

Talk about it inside The Husky House Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement