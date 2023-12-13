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UConn Pod: Interview with 2024 WR commit Brock Montgomery

The Dog Pound Podcast
UConn.Rivals.com

The Dog Pound Podcast host Justin Bressette is joined by #UConn Football's class of 2024 wide receiver commit Brock Montgomery.

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WHAT IS THE THE DOG POUND PODCAST?

The Dog Pound Podcast is the official podcast of The UConn Report aka the UConn.Rivals.com, the dedicated website on the Rivals Network.

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