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T'N'T CFB Pod: New UConn transfer Ray Eldridge talks commitment

T'N'T' College Football Podcast
UConn.Rivals.com

T'N'T College Football Podcast host Bobby Wilson is joined by recent UConn commit Ray Eldridge. He is a defensive tackle who transfers into UConn from Richmond.

Get to know Ray and his story during this episode.

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