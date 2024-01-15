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UConn Basketball moves up to No. 1 overall in latest AP Top 25 Poll

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

In this week's Associated Press poll, the UConn Basketball program moved up to No. 1 overall in the latest rankings.

In the latest AP Poll, the Huskies jumped up three spots going from No. 4 overall to No. 1 overall as the hopped ahead of the likes of Kansas, Houston and Purdue.

Below, you can find the full AP Poll ranking for week 11.

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1. UConn

2. Purdue

3. Kansas

4. North Carolina

5. Houston

6. Tennessee

7. Duke

8. Kentucky

9. Baylor

10. Memphis

11. Wisconsin

12. Arizona

13. Auburn

14. Illinois

15. Oklahoma

16. Utah State

17. Marquette

18. Creighton

19. TCU

20. BYU

21. Dayton

22. Ole Miss

23. Florida Atlantic

24. Iowa State

25. Texas Tech

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