{{ timeAgo('2021-05-06 21:17:59 -0500') }}
football
Edit
2022 Florida ATH Williams sets UConn Football official visit
Richard Schnyderite
•
StorrsCentral
Staff Writer
Class of 2022 athlete Idris Williams becomes the first prospect in the class of 2022 to confirm that he will take an official visit up North to check out the UConn Football program. Williams, a thr...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Nvbm5lY3RpY3V0LnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy8yMDIyLWZsb3JpZGEtYXRoLXdpbGxpYW1zLXNldHMtdWNv
bm4tZm9vdGJhbGwtb2ZmaWNpYWwtdmlzaXQiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGY29ubmVjdGljdXQu
cml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkYyMDIyLWZsb3JpZGEtYXRoLXdpbGxpYW1z
LXNldHMtdWNvbm4tZm9vdGJhbGwtb2ZmaWNpYWwtdmlzaXQmYzU9MjAyMjcz
MzA4OCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh
LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=