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Where do all the former UConn Football Huskies rank in Madden 24?

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

It's that time of year again when EA Sports releases their annual player ratings for the upcoming release of their top video game, Madden NFL Football.

Now to make things easier for UConn Football fans, we here at the UConn Report have decided to do put together a list of every former Husky currently in the game along with their updated ratings.

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RT Matt Peart (Arizona Cardinals)

OVERALL RATING: 67

SPD 70 | ACC 75 | STR 86 | AGI 55 | AWR 75 | RBK 70 | PBK 73

LE Folorunso Fatukasi (Jacksonville Jaguars)

OVERALL RATING: 73

SPD 62 | ACC 72 | STR 91 | AGI 68 | AWR 86 | PMV 76 | FMV 55 | BSH 74

DT Travis Jones (Baltimore Ravens)

OVERALL RATING: 71

SPD 75 | ACC 72 | STR 92 | AGI 71 | AWR 69 | PMV 69 | FMV 59 | BSH 72

KEY.....

SPD - Speed

ACC - Acceleration

STR - Strength

AGI - Agility

AWR - Awareness

THP - Throw Power

SAC - Short Range Accuracy

MAC - Mid Range Accuracy

DAC - Deep Range Accuracy

CTH - Catching Ability

CAR - Carrying

BTK - Break Tackle

RBK - Run Blocking

PBK - Pass Blocking

TAK - Tackling

PMV - Power Moves

FMV - Finesse Move

BSH - Block Shedding

MCV - Man Coverage

ZCV - Zone Coverage

KPW - Kicking Power

KAC - Kicking Accuracy

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