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Where do all the former UConn Football Huskies rank in Madden 24?
Richard Schnyderite
•
UConnReport
Publisher
It's that time of year again when EA Sports releases their annual player ratings for the upcoming release of their top video game, Madden NFL Football.
Now to make things easier for UConn Football fans, we here at the UConn Report have decided to do put together a list of every former Husky currently in the game along with their updated ratings.
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RT Matt Peart (Arizona Cardinals)
OVERALL RATING: 67
SPD 70 | ACC 75 | STR 86 | AGI 55 | AWR 75 | RBK 70 | PBK 73
LE Folorunso Fatukasi (Jacksonville Jaguars)
OVERALL RATING: 73
SPD 62 | ACC 72 | STR 91 | AGI 68 | AWR 86 | PMV 76 | FMV 55 | BSH 74
DT Travis Jones (Baltimore Ravens)
OVERALL RATING: 71
SPD 75 | ACC 72 | STR 92 | AGI 71 | AWR 69 | PMV 69 | FMV 59 | BSH 72
KEY.....
SPD - Speed
ACC - Acceleration
STR - Strength
AGI - Agility
AWR - Awareness
THP - Throw Power
SAC - Short Range Accuracy
MAC - Mid Range Accuracy
DAC - Deep Range Accuracy
CTH - Catching Ability
CAR - Carrying
BTK - Break Tackle
RBK - Run Blocking
PBK - Pass Blocking
TAK - Tackling
PMV - Power Moves
FMV - Finesse Move
BSH - Block Shedding
MCV - Man Coverage
ZCV - Zone Coverage
KPW - Kicking Power
KAC - Kicking Accuracy
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