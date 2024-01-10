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UConn TV: Geno Auriemma talks Providence postgame

Richard Schnyderite • UConnReport
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@RivalsRichie

UConn Women's Basketball Head Coach Geno Auriemma met with the media following his team's 85-41 victory over Providence on Wednesday night.

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