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UConn TV: Defensive Coordinator Matt Brock's Introductory Press Conference

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

UConn Football Defensive Coordinator Matt Brock talks with the media for the first time since being hired by Head Coach Jim Mora and the Huskies.

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