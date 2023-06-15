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UConn Hoops Recruiting Notebook - Latest On Several Visitors

Ben Butcher • UConnReport
Recruiting Analyst

UConn Basketball continues to make strides on the recruiting trail as they have hosted several top ranked prospects on official visits this June and have one more scheduled for next weekend.

Let's take a look at which prospects came to campus and the latest intel on each of them.

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