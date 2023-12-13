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Unofficial 2024 UConn Football Scholarship Chart

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

The unofficial scholarship chart is a guide for UConn Football fans as it displays the roster by year and position.

The numbers at each position are totaled in the header row. The numbers by year are totaled by offense, defense, special teams and the total roster. It does not include the incoming freshmen that are currently verbally committed, since they have not signed their letters of intent yet.

* - denotes redshirt used

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2024 UConn Projected Scholarship Roster
POS. FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR

QB

McDonald



Roberson

Fagnano

RB


Edwards

Rosa


WR

Drawdy

Harper

Jones

Hicks

Harrison

Buckman

Ross

TE

Chirchi


Estes

Hansen

Honig


Harris

Niemenski

OL

Casady

Johnson

Tunde

Murawski

Wayburn

Antolovich

Juergens

Stewart

Lundt

Senn

Fortin

DE

Chol

Kelley

Hoffman


Yates


DT


Passmore



Gourdine

Stafford

LB

Diomande

Voorhis

Hardy

Branch

Renwick

Chea

Faumuina-Brown

CB

Chadwick

Hudson

Davis

Spears

Anthony

Brinson

Bell

White

Archie

Wright

S



Molette III

Cross

D. Jones

K/P/LS




#

14

10

16

16

TOTAL

14/85

24/85

40/85

56/85
BOLD / ITALICIZED = USED REDSHIRT

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