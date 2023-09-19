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UConn TV: Jim Mora previews matchup against Duke Football

Richard Schnyderite • UConnReport
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@RivalsRichie

UConn Football Head Coach Jim Mora met with the media today to talk about his program's upcoming game against Duke in week four of the 2023 college football season.

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