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UConn TV: Danny Hurley talks Seton Hall postgame

Richard O'Leary • UConnReport
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@RivalsRichie

UConn Basketball Head Coach Danny Hurley met with the media following his team's 91-61 win over Seton Hall on Sunday

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