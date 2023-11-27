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UConn Pod: UMass game recap + looking back at 2023 season

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

Welcome to The Dog Pound Podcast, where host Justin Bressette talks all things UConn Football from game recaps, the latest team news, recruiting updates and much more.

In this episode, Justin welcome UConn Report beat writer Graham Chamberlain joins the show to recap the UMass game, talk about the 2023 UConn Football season and much more.

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