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UConn Hoops Recruiting Notebook -- Latest on a Transfer + Top 2024 recruit

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

UConn Basketball has seen a little bit of a roster shakeup so far this offseason as one player has declared for the NBA Draft in Adama Sanogo and two others have entered the transfer portal in Naheim Alleyne (St. John's bound) and Yarin Hasson.

With that being said, here is the latest on the Huskies efforts on the recruiting trail for both a top ranked transfer prospect as well as a top ranked 2024 prospect as well.

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