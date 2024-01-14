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UConn Football flips Central Michigan transfer CB Jarvarius Sims

Richard Schnyderite • UConnReport
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@RivalsRichie

UConn Football has dipped into the Transfer Portal once again on Sunday afternoon as they have added a commitment from Central Michigan cornerback Jarvarius Sims who decided to announce his commitment late Sunday night.

Sims is listed at 6-foot, 190-pounds hails from Decatur, Georgia and has two years of eligibility remaining to play for the Huskies.

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In his two years with the Chippewas, Sims appeared in all 24 games with the program and was a starter in eight of those games. This past season, Sims finished with 23 total tackles (16 solo), half a tackle for loss and three total pass deflections on the season.

Sims has two years of eligibility remaining to play for the Huskies.

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