News More News
ago football Edit

UConn Football Adds Series with Pittsburgh

Graham Chamberlain • UConnReport
Staff Writer
@Pawsarfblog

The UConn Huskies football program announced today an home and home series with former Big East rivals, Pittsburgh. The first game in the series will occur 10/30/2027 in Pittsburgh, and the return game the following year, 11/4/2028 in East Hartford.

The Huskies lead the all-time series 5-4, with the last matchup occurring in 2012, a 24-17 UConn victory at Rentschler Field in the final year of Big East football.

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside the UConn Football FREE board

Talk about it inside The Husky House Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}