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Transfer Tracker: Following all of UConn Football's moves this offseason

Richard Schnyderite • UConnReport
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@RivalsRichie
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It's transfer portal season and there's a lot of movement expected this offseason with guys leaving for the NFL, guys entering the portal and new guys joining the team via the portal since it's essentially free agency.

To make things easier for you, we here at The UConn Report have decided to make this the one stop shop for everything UConn Football and the transfer portal this offseason.

Below you can see which players have entered the portal, who's committed to joining the Huskies via the portal and which prospects that the staff has offered so far.

DISCUSS WITH FELLOW UCONN FANS ON OUR FREE FORUM HERE!

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PLAYERS ENTERING / ENTERED THE PORTAL
POSITION NAME YEARS LEFT NEW SCHOOL

QB

Zion Turner

3

TBD.

RB

Jalen Mitchell

1

TBD.

RB

Devontae Houston

2

TBD.

WR

Jacob Flynn

1

TBD.

WR

James Burns

1

TBD.

TE

Justin Joly

2

NC State

OL

Yakiri Walker

2

Colorado

OL

Dayne Shor

3

TBD.

DE

Carter Hooper

2

TBD.

CB

Mumu Bin-Wahad

3

TBD.

S

Malik Dixon-Williams

1

TBD.

K/P

Joe McFadden

2

TBD.

PROSPECTS UCONN HAS OFFERED....

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