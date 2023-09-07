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TBT: Looking back at UConn and Georgia State's starters as recruits

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

One of The UConn Report's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the UConn Football starters as recruits to their team's opponent each week.

This week we compare the Huskies to the Georgia State Panthers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

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QUARTERBACK....

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RUNNING BACK....

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WIDE RECEIVERS....

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TIGHT END....

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, OC, RG, RT)....

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DEFENSIVE LINE (DE, DE, DT, DT)....

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LINEBACKERS....

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DEFENSIVE BACKS (CB, CB, S, S).....

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