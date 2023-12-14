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JUCO DT Dakote Doyle-Robinson has committed to UConn Football

Tyler Bannerman • UConnReport
Staff Writer
@realtbannerman

UConn Football ended the week on a positive note as they landed a commitment from JUCO defensive tackle Dakote Doyle-Robinson on Thursday afternoon.

The junior college defensive tackle is a St. Louis, Missouri native and played for Garden City Community College where he received offers from Incarnate Word, Louisiana-Monroe, McNeese State, Prairie View A&M, and Tennessee State.

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Before attending Garden City C.C., he committed and signed with Baylor out of high school and played there for in the 2021 season. After that one year, he then went the JUCO route where he recorded 28 tackles and five sacks in 10 games played.

Doyle-Robinson is the second defensive lineman committed to the Huskies in the 2024 class, joining Diego Rodriguez out of Hillside High School down in New Jersey.

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