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2024 UConn Football Offensive Coordinator Hot Board

Richard O'Leary • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

With the news that Nick Charlton is headed to the NFL as the newest assistant coach for the Cleveland Browns, that means UConn Football is on the hunt for a new Offensive Coordinator.

With that being said, we here at The UConn Report take a look at a list of potential names who could fill the role.


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